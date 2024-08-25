قال مصدران أمنيان مصريان، يوم الأحد، إن حركة حماس وإسرائيل لم توافقا على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء، بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل للرهائن.

ولم يذكر المصدران ماهية الحلول التي قدمها الوسطاء المصريون والقطريون.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدرين المصريين قولهما إن المحادثات التي جرت بشأن غزة في القاهرة، انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

وأعلنت كل من حركة حماس وإسرائيل، في وقت سابق الأحد، مغادرة وفديهما العاصمة المصرية دون التوصل إلى اتفاق.

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وقال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، في تصريحات تلفزيونية الأحد، إن الحركة ملتزمة باقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي طُرح في الثاني من يوليو/ تموز، وترفض الشروط الإسرائيلية الجديدة لوقف إطلاق النار، وفق رويترز.

وأضاف حمدان أن الحديث عن اتفاق وشيك غير صحيح.

وقال مسؤولون إسرائيليون، بدورهم، إن فرصة تحقيق انفراجة في محادثات الأحد ضئيلة، لافتين إلى أن "التفويض الذي حصل عليه الوفد لا يسمح بالتوصل إلى تسوية بشأن محور فيلادلفيا".