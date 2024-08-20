قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس "تتراجع" عن خطة الاتفاق المطروحة مع إسرائيل من أجل إحلال هدنة في قطاع غزة، وفق فرانس برس.

وأفاد بايدن ردا على أسئلة صحافيين في مطار شيكاغو بعد إلقائه كلمة خلال المؤتمر الوطني الديموقراطي، أن التسوية المقترحة "ما زالت مطروحة، لكن لا يمكن التكهن بأي شيء".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "إسرائيل تقول إن بإمكانها التوصل إلى نتيجة، فيما حماس تتراجع الآن".

ولوّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تصريح موجه لحماس، أمس الإثنين، بأن هذا "المقترح المحدث"، قد يكون "أفضل وآخر فرصة"، في محاولة لدفع الحركة للقبول به، بعد أن رفضته مشددة على عدم الحاجة لاتفاق أو مقترح جديد، بل آليات لتنفيذ مقترح الرئيس الأمريكي بايدن.