"فساد الفوسفات".. تونس تلقي القبض على لطفي علي ورمضان صويد

ألقى الحرس الوطني التونسي القبض، اليوم السبت على رجل الأعمال لطفي علي، والمدير العام السابق لشركة فوسفات قفصة رمضان صويد بتهم تتعلق بالفساد، وأودعا السجن، وفقًا لوسائل إعلام تونسية.

وسبق لدائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الفساد المالي أن أصدرت بتاريخ 10 تموز/ يوليو الجاري بطاقات إيداع ضد كل من لطفي علي ومولدي علي وعبد الوهاب حفيظ والوزير السابق سليم الفرياني ورمضان صويد، وذلك في إطار القضية المتعلقة بارتكابهم جرائم في إطار تنفيذ عقد استخراج ونقل الفوسفات المبرم بين شركة فوسفات قفصة والشركة التابعة لرجال الأعمال لطفي علي ومولدي علي وعبد الوهاب حفيظ.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتطلع فيه تونس للجوء إلى ورقة الفوسفات لتحسين اقتصادها المتعثر.

وكشفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس عن توجه حكومي للنهوض بقطاع الفوسفات ومشتقاته، في محاولة لاستعادة دوره الريادي في توفير النقد الأجنبي، وضمان التوازنات المالية بعد سنوات من الاضطرابات والاحتجاجات، التي منعت تونس من مواصلة تزويد عدد من دول العالم بمادة الفوسفات، ومن أهمها الهند، وخسارة منافستها لبعض الدول التي تصدر الفوسفات للخارج.



وشهد إنتاج الفوسفات في تونس تراجعاً ملحوظاً، وصل إلى أقل من النصف مقارنة بالإنتاج المسجل سنة 2010، حيث تجاوز 8 ملايين طن، ويعود التراجع إلى عدد من العوامل، أهمها تكرر الاحتجاجات الاجتماعية، وتعدد مطالب العاطلين بتحقيق التنمية وتوفير مناصب الشغل.