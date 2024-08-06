اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، تكرار تل أبيب الحديث عن رفع حالة التأهب والدعوة المتكررة لليقظة، "إنجازًا للإيرانيين وميليشيا حزب الله".

ومنذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، نهاية يوليو/ تموز الماضي، لا ينفك المسؤولون والجيش الإسرائيلي عن الحديث عن رفع حالة التأهب ودعوة الإسرائيليين لليقظة، تحسبًا لرد إيراني محتمل.

وقال ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض لإذاعة الجيش الإسرائيلي، ونقلته وكالة "الأناضول": "الحديث طوال اليوم عن ذروة التوتر واليقظة هو بالفعل إنجاز للإيرانيين وحزب الله وبقية المحور".

وأشار إلى أن "المعارضة لا ترى شرعية لبقاء الحكومة الحالية (برئاسة بنيامين نتنياهو)، ورغم ذلك فإنها في الوقت ذاته ستدعم أي تحرك عسكري".

وسبق أن قالت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الاثنين: "تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الهجوم الإيراني المتوقع ضد إسرائيل سيركز على أهداف عسكرية، ولن يؤدي إلى حرب، لكنه سيكون على مستوى أعلى من ذلك الذي حدث في هجوم الطائرات دون طيار في أبريل/ نيسان (الماضي)".

ولفتت إلى أن "الرسالة التي تم نقلها (للأطراف المعنية) هي أن إسرائيل ليست معنية بحرب إقليمية".