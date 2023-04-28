"الدعم السريع" تتهم الجيش بقصف قاعدة "جبل أولياء" و"أم درمان"
اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم الجمعة، الجيش السوداني بخرق الهدنة التي تم تمديدها منذ منتصف الليلة الماضية، عبر قصف قاعدة "جبل أولياء" و"أم درمان".
وقال الناطق الرسمي باسم "الدعم السريع" عبر منصة "تويتر": "درجت القيادات الانقلابية بالقوات المسلحة (السودانية) المسنودة من فلول النظام البائد المتطرفين، على نقض العهود والمواثيق، وهو نهج عرفوا به طيلة تاريخهم المليء بالمخازي والخيبات.. وقد تجلت خيانتهم للعهود خلال فترات الهدنة الإنسانية منذ بدء الحرب حتى اليوم".
وأضاف: "بناء على ما تقدم والتزامًا بمبادرة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ودعم الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية وأفقنا يوم الخميس، على هدنة بدأت منتصف الليل إلا أن القيادات الانقلابية بالقوات المسلحة وفلول النظام البائد خرقوا الهدنة منذ الصباح الباكر (اليوم الجمعة) بالهجوم على مواقع تمركز قواتنا بالطائرات والمدافع في كل من قاعدة جبل أولياء وأم درمان، ولا زالت الطائرات تحلق في مدن العاصمة الثلاث، مما يتسبب في إعاقة تحرك البعثات الدبلوماسية التي تعمل على إجلاء رعاياها".
وأشارت "الدعم السريع" إلى أن "الخروقات المستمرة للهدنة من (الانقلابيين) تسببت في ربكة لدى المواطنين الذين كانوا يعتمدون كثيرا على سريان الهدنة الإنسانية للتحرك إلى أماكن آمنة وقضاء احتياجاتهم الأساسية".
وقالت: "نود أن نلفت نظر أطراف المبادرة إلى هذه الخروقات للهدنة الإنسانية التي تثبت بشكل واضح تعدد مراكز اتخاذ القرار داخل (الانقلابيين) وفلول النظام البائد، وهو ما ظللنا نشير إليه منذ وقت مبكر من اندلاع الأزمة وينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار" .
يشار إلى أن المنظمة الإقليمية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا "إيقاد" اقترحت الأربعاء، مبادرة من أجل وقف إطلاق النار بين القوتين العسكريتين الكبيرتين، عبر تمديد الهدنة الحالية لمدة 72 ساعة إضافية، كما دعت كل فريق إلى إرسال ممثل عنه من أجل التفاوض.