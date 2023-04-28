"الدعم السريع" تتهم الجيش بقصف قاعدة "جبل أولياء" و"أم درمان"

اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم الجمعة، الجيش السوداني بخرق الهدنة التي تم تمديدها منذ منتصف الليلة الماضية، عبر قصف قاعدة "جبل أولياء" و"أم درمان".

وقال الناطق الرسمي باسم "الدعم السريع" عبر منصة "تويتر": "درجت القيادات الانقلابية بالقوات المسلحة (السودانية) المسنودة من فلول النظام البائد المتطرفين، على نقض العهود والمواثيق، وهو نهج عرفوا به طيلة تاريخهم المليء بالمخازي والخيبات.. وقد تجلت خيانتهم للعهود خلال فترات الهدنة الإنسانية منذ بدء الحرب حتى اليوم".