انسحاب فريق القذافي يربك المؤتمر التمهيدي للمصالحة الوطنية في ليبيا

أربك انسحاب فريق سيف الإسلام القذافي، الجلسات التحضيرية لمؤتمر المصالحة التي اختتمت فعالياتها الخميس، دون إصدار بيان ختامي. وأعلن المجلس الرئاسي الليبي أن "المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية" سيعقد بمدينة سرت في 28 أبريل/ نيسان المقبل.

وشهدت الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المصالحة في مدينة سبها الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من ليبيا على بعد 750 كلم من العاصمة طرابلس، احتجاجات قرب مقر المؤتمر للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الصادر بحقهم العفو العام من النواب ومن ضمنهم رئيس المخابرات السابق في عهد معمر القذافي عبد الله السنوسي.