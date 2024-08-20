قتل 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي، استهدف مدرسة تأوي مئات النازحين غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بغزة أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت الجناح الغربي من مدرسة مصطفى حافظ والتي تأوي مئات النازحين، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص، وإصابة 20 آخرين بجروح خطرة، جرى نقلهم إلى مشفى "المعمداني" شرق مدينة غزة، وما زال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وقال شهود عيان، إن قصفًا عنيفًا استهدف طابقًا كاملًا من الجهة الغربية للمدرسة وأحدث دمارًا هائلًا في المكان تسبب في تناثر أشلاء الضحايا، وامتلأت ساحة المدرسة بدماء المصابين، وهرب من بقي على قيد الحياة جميعهم خارج المدرسة.

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وأضاف شهود العيان في حديث لـ"إرم نيوز"، أن عشرات العائلات تهجّرت مرة أخرى بعد أن وجدت في المدرسة ملاذًا آمنًا، وباتت ملقاة في الشوارع والطرقات من دون وجود أي وجهة جديدة.

فيما قال نائب مدير مستشفى المعمداني الدكتور فادي ذياب، أن عشرات القتلى والجرحى وصلوا تباعًا إلى المستشفى بعد وصول إشارة بقصف مدرسة تأوي نازحين غرب المدينة.

وأضاف ذياب في حديث لـ"إرم نيوز" أن، غالبية الجرحى جاؤوا مصابين بجروح خطرة إلى جانب تعرضهم لحروق شديدة في معظم أنحاء جسدهم.

ولفت إلى وجود شح كبير في الإمكانيات الطبية والمستلزمات الضرورية واللازمة لتجهيز غرف العمليات لتقديم الخدمات الجراحية المطلوبة.