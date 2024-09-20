سوريا.. أنباء عن اغتيال "قيادي كبير" في الحرس الثوري باستهداف إسرائيلي

أفادت أنباء أوردتها وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، باغتيال قيادي كبير في الحرس الثوري الإيراني في استهداف سيارة على طريق مطار دمشق الدولي في سوريا، وفق القناة 13 العبرية.

ولم تحدد القناة الإسرائيلية هوية القيادي بعد، كما لم تورد أي تفاصيل حول العملية.

وفي تعارض واضح للأنباء، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، الجمعة، عن مصدر أمني في سوريا تأكيده أنه لا صحة للأنباء والأخبار المتداولة حول "عدوان إسرائيلي استهدف سيارة على طريق مطار دمشق الدولي".

وكثفت إسرائيل مؤخراً الغارات الجوية على سوريا في إطار ما تقول إنها حملة لمنع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.

وفي مطلع أبريل الماضي، استهدفت غارة إسرائيلية القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين، مما دفع طهران إلى الرد بضربات غير مسبوقة استهدفت إسرائيل.