مسؤول صحي يروي لـ"إرم نيوز" تفاصيل الوضع الكارثي في غزة

روى مسؤول الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني تفاصيل الوضع الصحي الكارثي في قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية والحصار المطبق.

وفي حديث لـ"إرم نيوز"، قال المسؤول رائد النمس: إن "القطاع الصحي في غزة يحتاج إلى عشرات أضعاف هذه المساعدات في ظل نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية؛ ما أدى إلى خروج العديد من المستشفيات عن العمل تمامًا، ومنها مستشفيات تابعة لجمعيات الهلال الأحمر الفلسطيني بسبب استهدافها ومحاصرتها واقتحامها بالدبابات والآليات العسكرية، واستهداف الطواقم بشكل مباشر؛ ما أدى إلى مقتل 4 ضباط إسعاف في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وأضاف: "أُجبرنا في كثير من الأحيان على إجراء عمليات جراحية معقدة دون أي مخدر فضلًا عن عدم وجود غرف عمليات مجهزة لإجراء هذه العمليات".

وأكد أن "القطاع الصحي في غزة في حالة يرثى لها وأنه لم يعد قادرًا على مواجهة الكم الهائل من الجرحى الذين يصلون إلى المستشفيات المركزية والميدانية".

وقال النمس إن المستشفى الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة يعمل في ظروف صحية لا يمكن وصفها إلا بأنها الأسوأ على الإطلاق، حيث نفد الوقود تمامًا، وهناك نفاد في المستلزمات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى عدم قدرة طواقم الإسعاف على التحرك داخل المخيم لإنقاذ الجرحى؛ ما اضطر الكوادر لاستقبال الجرحى هناك على "عربات الأحصنة والحمير" في ظروف إنسانية غاية في السوء.

وأوضح النمس خلال حديثه لـ"إرم نيوز": إن "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استقبلت منذ بدء الحرب الإسرائيلية 3018 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية، مشيرًا إلى أنها غير كافية "ونحتاج إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل السماح بزيادة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية للقطاع".

وأمس الأربعاء، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني دخول 80 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر.

وقالت الجمعية في بيان مقتضب إن طواقمها تسلمت "80 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح (جنوبي قطاع غزة)، محملة بالمساعدات الإنسانية".

وأضافت أن الشاحنات "تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية".