تعمقت أزمة تجنيد اليهود المتشددين دينيًا "الحريديم" في إسرائيل، مع تحريض الحاخام الأكبر في إسرائيل يتسحاق يوسف أتباعه على العصيان.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن يوسف خاطب أتباعه، الثلاثاء، بالقول "لا تذهبوا، من وصله قرار التجنيد فليمزقه، ولو تم سجنه سيحضر له رئيس المعهد الديني لتعليمه في السجن".

وتحدث فيه الحاخام الأكبر عن رفضه قرار التجنيد بالقول: "لن ينجح ذلك، وهو في التوراة، كل ابن توراة معفى من الذهاب إلى الجيش".

وعبر عن غضبه من القرار متسائلًا "أين سينتهي بنا الأمر؟ بدلًا من إعطاء المزيد من الميزانيات للمدارس الدينية، يرسلون أوامر التجنيد".

وفجّر قرار تجنيد الحريديم موجة احتجاجات عارمة في إسرائيل، إذ احتشد الآلاف من المستوطنين المتشددين "الحريديم" وقطعوا بعض الشوارع في مدينتي "بني براك" و"تل أبيب"، وسط مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتشددين.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الثلاثاء، الشروع في إرسال أوامر استدعاء لليهود المتشددين من طائفة "الحريديم" للتجنيد الإلزامي، اعتبارًا من الأحد المقبل، وفق إذاعة الجيش.