أعلن "حزب الله" الخميس، استهداف نقاط تموضع لضباط وجنود بطائرات مسيرة هاجمت موقعًا عسكريًا شمالي إسرائيل.

وقال الحزب في بيان، إن قواته شنت "هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مربض المدفعية ‏التابع للكتيبة 411 في نافيه زيف التابع للواء النار 288".

وأضاف أن الهجوم "استهدف نقاط تموضع واستقرار ضباطه ‏وجنوده وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة"، بحسب وكالة "الأناضول".

وأوضح أن هجومه جاء "دعمًا للشعب الفلسطيني في غزة، وردًا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة رب ثلاثين".

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وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل شخص وجرح اثنين بغارة إسرائيلية على بلدة رب ثلاثين جنوبي لبنان.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي على بيان "حزب الله" حتى الساعة 15:55 (ت.غ).

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًا عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربًا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول؛ ما خلّف أكثر من 129 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.