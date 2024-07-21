حمل مستشار مجلس الرئاسة اليمني، الدكتور محمد بن موسى العامري، ميليشيا الحوثي، جميع الكوارث التي حلت بالشعب اليمني؛ بسبب "سياستها الرعناء، وتحويلها اليمن إلى منصة لخدمة المشروع الإيراني وركوبها موجة القضية الفلسطينية لأغراض دعائية".

كما حمل العامري في حديث لـ"إرم نيوز"، المجتمع الدولي "ما آلت إليه الأوضاع في اليمن، لوقوفه الخجول مع جرائم الميليشيات الحوثية "، مؤكدا أنه "لا سبيل إلا بدعم الحكومة الشرعية ومساندتها لإعادة الشرعية وبسط نفوذها على جميع التراب اليمني".

ودان ما أقدمت عليه إسرائيل من قصف لميناء الحديدة، الذي "مثل انتهاكا سافرا لسيادة الأراضي اليمنية بأحدث أسلحة التدمير للمنشآت الحيوية التي سيتضرر منها الشعب اليمني قبل ميليشيا الحوثي"، واصفا ذلك بـ"العدوان الذي يدل على مدى الغطرسة الإسرائيلية كما هو الحال في فلسطين المحتلة ممثلا في قطاع غزة".

وشدد العامري على "الموقف العربي والوطني والإسلامي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية وهو موقف يتعلق بقضية عادلة للشعب الفلسطيني في استعادة دولته".