الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لحم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، استشهاد طفل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، إن "الطفل آدم عصام شاكر عياد، البالغ من العمر 15 عامًا، استشهد بعد إصابته برصاصة بالصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة في بيت لحم".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم الدهيشة، حيث داهمت منازل الفلسطينيين وقامت بتفتيشها.