أصيب رضيع فلسطيني (10 أشهر) في قطاع غزة، بفيروس شلل الأطفال من "النمط 2"، وهي أول حالة من نوعها في القطاع منذ 25 عامًا، بحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة.

ودعت وكالات الأمم المتحدة، إسرائيل، وحركة حماس، إلى الموافقة على هدنة إنسانية مدة سبعة أيام في الحرب المستمرة منذ 10 أشهر، للسماح بإطلاق حملات تطعيم في قطاع غزة.

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وتعقيبًا على ذلك، كتب فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم "الأونروا"، اليوم الجمعة على منصة إكس: "شلل الأطفال لا يفرق بين الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف:"تأخير الهدنة لدواعٍ إنسانية، سيزيد خطر انتشاره بين الأطفال".

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في بيان: إن "الطفل الذي فقد الحركة في الجزء السفلي من ساقه اليسرى، حالته مستقرة حاليًّا".

وذكرت منظمة الصحة، أنه من المقرر إطلاق جولتين من التطعيم ضد شلل الأطفال في أواخر أغسطس / آب، وسبتمبر/ أيلول في أنحاء قطاع غزة المكتظ بالسكان.

ورغم أن فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح من "النمط 2"، ليس أكثر خطورة بطبيعته من النمطين "1 و3"، فإنه يعدُّ المسؤول عن معظم حالات تفشي المرض في السنوات القليلة الماضية، خاصة في المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

ومع تضرر الخدمات الصحية أو انهيارها على نطاق واسع بسبب القتال وانتشار مياه الصرف الصحي، نتيجة تدمير البنية التحتية، بات سكان غزة معرضين بشكل خاص لتفشي الأمراض.



