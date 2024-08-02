أدخلت إيران، فجر الجمعة، شاحنتي أسلحة من العراق إلى سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي نقل عن مصادر خاصة سورية عاملة مع الميليشيات الإيرانية، قولها إن "الأراضي السورية ستكون جزءًا من الرد الإيراني المتوقع في الأيام القليلة".

وذكر المرصد أن الشاحنتين دخلتا سوريا برفقة سيارتين تابعتين لميليشيا حزب الله العراقي عبر البوكمال، وتوجهتا إلى دير الزور شرقي سوريا.

والخميس، أعلنت فصائل إيرانية في دير الزور رفع حالة التأهب للدرجة القصوى ضمن مناطق سيطرتها، واستدعاء العناصر وقادة المجموعات من جنسيات سورية وغير سورية من إجازاتهم.

وأخلت الفصائل المقار التابعة لها في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي على الحدود السورية العراقية، ونقلت عربات تحمل راجمات صواريخ من المدينة باتجاه جهة مجهولة، وسط تأهب أمني شديد.

مسيّرات من سوريا

ونقل المرصد عن مصادر خاصة سورية عاملة مع الميليشيات الإيرانية، قولها إن "الأراضي السورية ستكون جزءًا من الرد الإيراني المتوقع في الأيام القليلة القادمة على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والقائد العسكري لـميليشيا حزب الله فؤاد شكر".

وأكدت المصادر للمرصد أنه ستُستخدم الأراضي السورية لانطلاق هجمات بالمسيّرات باتجاه إسرائيل، على حد زعمها.

وأفادت بأن جزءا كبيرا من المسيّرات التي ستوجه نحو إسرائيل قد تنطلق من مناطق داخل سوريا، تشمل أماكن وجود مسيّرات في ريف دمشق والبادية السورية، مع الحرص على عدم الإعلان رسميًا أن هذه المسيّرات انطلقت من الأراضي السورية، والإعلان أنها انطلقت من العراق، بحسب المصادر.

وتأتي هذه التطورات وسط توقعات بأن تشن إيران، مباشرة أو عبر أذرعها في الشرق الأوسط، هجمات على إسرائيل.