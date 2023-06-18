أول إجراء من السلطة الفلسطينية ردا على قرار تسريع بناء المستوطنات

اتخذت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، "أول إجراء" من جانبها ردا على قرار الحكومة الإسرائيلية، تسريع بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، مقاطعة "اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا" بين الطرفين، والذي كان مقررًا عقده يوم غدٍ الإثنين.

وكتب الشيخ في تغريدة على "تويتر": "بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بتسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك. قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين والتي كان مقررا عقدها يوم غد".