طالب الجيش الإسرائيلي سكان المناطق الشمالية لمحافظة خان يونس بالإخلاء الفوري للمنطقة، تمهيدًا لبدء عملية عسكرية وتحويلها لمنطقة قتال خطيرة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، بأن عشرات الآلاف من سكان مدينة حمد القطرية شمال غرب خان يونس نزحوا من الأبراج السكنية تجاه منطقة المواصي غرب المدينة.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي أنذر بإخلاء برجين داخل مدينة حمد بالتزامن مع إنذارات إخلاء المدينة، وتم قصفهما بالكامل.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي "أنه على خلفية استغلال المناطق الإنسانية لأعمال إرهابية وإطلاق صواريخ متواصلة نحو إسرائيل من بلوك 36، فقد تقرر إخلاء المنطقة تمهيدًا لبدء العملية العسكرية".

وأصيب 6 فلسطينيين بينهم طفلة، في غارات إسرائيلية استهدفت مباني سكنية في مدينة خان يونس وإطلاق نار وسط القطاع، وفقًا لوكالة "الأناضول".

وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي، بوصول 5 مصابين في قصف إسرائيلي استهدف بنايتين في مدينة حمد السكنية شمال مدينة خان يونس.

وهذه المرة الثالثة خلال نحو أسبوع التي يوسع فيها الجيش الإسرائيلي من أوامر الإخلاء في مدينة خان يونس التي أعلن، الجمعة، بدء عملية عسكرية هجومية فيها.