قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لوكالة الإعلام الروسية الرسمية في إن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يهدف إلى إطالة أمد الصراع في غزة وسيؤدي إلى تعقيد المحادثات الرامية لحل الأزمة.

وقال عباس "لا شك أن الهدف من قتل هنية هو إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها".

وتابع "سيكون له تأثير سلبي على المفاوضات الجارية لإنهاء العدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة".

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واغتيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي، في هجوم أثار تهديدات بالانتقام من إسرائيل وأثار مخاوف من تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.

وقال عباس في التصريحات التي نشرتها وكالة الإعلام الروسية "نعتبر هذا عملا جبانا وتطورا خطيرا في السياسة الإسرائيلية".

وتابع "سلطات الاحتلال الإسرائيلي مطالبة بالتخلي عن أطماعها، ووقف أعمالها العدوانية ضد شعبنا وقضيتنا، واحترام القانون الدولي وتنفيذ مبادرة السلام العربية، فضلا عن وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وانسحاب القوات من قطاع غزة".