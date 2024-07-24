أعرب مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون عن تفاؤل متزايد بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن بهدف إنهاء الحرب في غزة. حسبما ذكرت شبكة CNN، الأمريكية.

وأشارت الشبكة إلى أنه وبينما يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء خطاب مهم أمام الكونغرس، الأربعاء، والاجتماع مع الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، الخميس، يقول مسؤولون أمريكيون إن التوصل إلى اتفاق نهائي "أصبح في متناول اليد".

ونقلت عن مصدر مطلع على المفاوضات، أن الوفد الإسرائيلي الذي كان من المتوقع أن يغادر يوم الخميس لنقل الرد الإسرائيلي الأخير إلى الوسطاء من المرجح أن يؤجل رحلته حتى يوم الجمعة على الأقل نتيجة تأجيل اجتماع نتنياهو مع بايدن حتى بعد ظهر يوم الخميس.

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وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد لقاء بايدن قبل أن ينقل الوفد الإسرائيلي رده رسمياً إلى الوسطاء.

ومن المتوقع أن يتضمن الرد الإسرائيلي المطالب التي طرحها نتنياهو في اللحظة الأخيرة فيما يتعلق بمنع المسلحين من دخول شمالي غزة، والسيطرة الإسرائيلية على ممر فيلادلفيا، وهي النقاط الشائكة الرئيسية في المفاوضات. حسب الشبكة.

وأشار مصدر الشبكة إلى أنه في حال وافقت حماس على تلك المطالب، فمن المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق، وقال: "إذا قالت حماس نعم، فسيكون هناك اتفاق".

ومع ذلك، وبينما تستعد إسرائيل لإرسال ردها، فقد أصبح من الواضح بشكل متزايد للأطراف المتعددة المعنية أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار يعتمد الآن على رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته، وقال مسؤول مطلع على المفاوضات لشبكة CNN "إنه حقا قرار إسرائيل".

وقال ممثلون عن عائلات الرهائن قبل خطاب نتنياهو أمام الكونغرس إنهم يتوقعون سماع رئيس الوزراء الإسرائيلي يخبر الكونغرس بأنه وافق على الصفقة، وإن "أي شيء أقل من ذلك يعد فشلاً".

وفي المقابل نقلت الشبكة عن أحد مساعدي هاريس أنها عندما تلتقي بنتنياهو في البيت الأبيض هذا الأسبوع، فإنها تخطط لإبلاغه أن "الوقت قد حان لإنهاء الحرب".