"ورقة النفط" تعود إلى واجهة الخلاف السياسي في ليبيا

عاد التهديد بـ"ورقة النفط" إلى واجهة الخلاف السياسي في ليبيا، وسط تحذيرات من تداعيات مدمرة لأي خطوة في هذا المجال.

وكان رئيس الوزراء المكلف من البرلمان، أسامة حماد، هدد الأسبوع الماضي، بوقف تدفقات النفط والغاز الليبي، والتصدير كذلك، وإعلان حالة القوة القاهرة.

وأوضح أن ذلك يأتي بسبب "تمكين مؤسسة النفط لحكومة طرابلس من الاستحواذ على الإيرادات النفطية بشكل غير قانوني".

هذا الإعلان دفع الولايات المتحدة إلى التحذير من خطورة هذا التهديد وتداعياته المدمرة على اقتصاد البلاد ومواطنيها.

جاء ذلك حسب تصريحات صادرة عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، نشرتها سفارة واشنطن في ليبيا أمس الجمعة.