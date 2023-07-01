"ورقة النفط" تعود إلى واجهة الخلاف السياسي في ليبيا
عاد التهديد بـ"ورقة النفط" إلى واجهة الخلاف السياسي في ليبيا، وسط تحذيرات من تداعيات مدمرة لأي خطوة في هذا المجال.
وكان رئيس الوزراء المكلف من البرلمان، أسامة حماد، هدد الأسبوع الماضي، بوقف تدفقات النفط والغاز الليبي، والتصدير كذلك، وإعلان حالة القوة القاهرة.
وأوضح أن ذلك يأتي بسبب "تمكين مؤسسة النفط لحكومة طرابلس من الاستحواذ على الإيرادات النفطية بشكل غير قانوني".
هذا الإعلان دفع الولايات المتحدة إلى التحذير من خطورة هذا التهديد وتداعياته المدمرة على اقتصاد البلاد ومواطنيها.
جاء ذلك حسب تصريحات صادرة عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، نشرتها سفارة واشنطن في ليبيا أمس الجمعة.
ودعا نورلاند "كل القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات كطريقة بناءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط، ولإرساء الشفافية، دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ليبيا، أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الليبية للنفط".
وبعد التغريدة، اعتبر حماد، أن تصريحات نورلاند "تدخل سافر" في شؤون بلاده وهي "مبنية على دعم طرف واحد مستفيد من إهدار أموال الشعب".
وقال إن "تلويحنا بالراية الحمراء لإيقاف تدفق إيرادات العائدات النفطية قصدنا به الحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين"، وفق ما نقلت عنه قناة العربية.
وكان حماد قد كُلف في أيار/ مايو الماضي، بتسيير مهام الحكومة خلفًا لفتحي باشاغا الذي أوقفه البرلمان وأحاله للتحقيق.
واشتعلت الأزمة السياسية في البلاد منذ شباط/فبراير 2022، بعد أن قرر البرلمان إعفاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتكليف فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة.
وفي آذار/ مارس من العام نفسه، شكل باشاغا حكومة إلا أنه لم يفلح في دخول العاصمة طرابلس ليتولى السلطة، ما دعاه إلى إعلان حكومته من بنغازي التي أدار منها كامل المنطقة الشرقية وصولًا إلى مدينة سرت وسط ليبيا.
ورفض الدبيبة آنذاك الانصياع لأوامر مجلس النواب، وقوله إنه سيسلم السلطة فقط لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب، وهو ما جعل الأمم المتحدة تدير مفاوضات للوصول إلى انتخابات لحل تلك الأزمة.
وجرى تعطيل تصدير النفط من ليبيا أكثر من مرة منذ عام2011، حيث تبادر جماعات محلية وفصائل رئيسية إلى قطع الإمدادات في إطار التكتيكات السياسية.
وركزت نوبات الصراع السابقة في ليبيا والمناورات السياسية على السيطرة على عائدات الطاقة الكبيرة للبلد العضو في أوبك، باعتبارها المصدر الرئيس لدخل الدولة، حسب "رويترز".
وفي صيف العام الماضي، أغلقت حقول وموانىء للنفط في البلاد لمدة 3 أشهر، على يد مجموعات قبلية كانت تطالب بتغيير رئيس مؤسسة النفط السابق مصطفى صنع الله.
وبموجب الاتفاقيات المعترف بها دوليا، فإن المؤسسة الوطنية للنفط هي المنتج والمصدر الشرعي الوحيد للنفط الليبي، ويجب أن تكون المبيعات من خلال مصرف ليبيا المركزي، الذي يتمركز هو والمؤسسة في طرابلس.