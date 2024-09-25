"حارس الازدهار" لم يؤثر.. الزبيدي يدعو لاستراتيجية تُضعف الحوثيين

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى إيجاد استراتيجية دولية وإقليمية ومحلية منسقة وفعالة، لإضعاف ميليشيا الحوثي.

وقال الزبيدي، في تصريح لصحيفة "الغارديان" البريطانية، إن الغارات الأمريكية البريطانية الرامية إلى إنهاء تعطيل الحوثيين للملاحة التجارية في البحر الأحمر، "لم تؤثر بشكل كبير على قدرات الحوثيين العسكرية".

وبيّن أن الحوثيين تمكنوا خلال السنوات الماضية من عمر الحرب المحلية، من إيجاد طرق لإخفاء منصات الصواريخ وقدراتهم العسكرية، وباتوا يستغلون هجمات واشنطن ولندن التي يصورونها كعدوان غربي على اليمن، في حشد الدعم الشعبي لصالحهم.

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وأشار الزبيدي إلى أهمية وجود استراتيجية دولية وإقليمية ومحلية منسقة وفعالة، لإضعاف الحوثيين، تشمل مسارات سياسية وعسكرية واقتصادية، بما فيها استئناف عملية تصدير النفط الخام اليمني، وبناء إيرادات الدولة بشكل مستقل عن الدعم والمنح المقدمة من المملكة العربية السعودية.

وأكد الزبيدي أن السفن الواصلة إلى موانئ الحديدة والصليف، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، غربي البلاد "تمر دون تفتيش، حاملة أسلحة متقدمة من إيران وروسيا، وهو ما منح الحوثيين القدرة على استهداف إسرائيل".

وأوضح أن عملية السلام في اليمن "لم تعد قابلة للاستمرار" عقب التطورات الأخيرة، إذ يرفض الحوثيون الاعتراف بالحكومة الشرعية في عدن، ويطالبون بالحوار فقط مع الغرب فقط.

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وتشن ميليشيا الحوثي منذُ شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، هجمات متتالية ضد السفن التجارية في مياه البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، بدعوى "التضامن مع الفلسطينيين في غزة"، ما دفع أمريكا وبريطانيا إلى تشكيل تحالف "حارس الازدهار" في شهر يناير/كانون الثاني المنصرم، للتصدي لهجمات الحوثيين.

وكان زعيم ميليشيا الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي، قال أخيرًا، إن ميليشياته تمتلك ترسانة عسكرية متطورة لا تمتلكها دول كثيرة، مشيرًا إلى أن القصف الصاروخي على إسرائيل سيستمر، وأن الميليشيا ستواصل عملياتها في هذا الصدد، وتسعى لما هو أعظم.

وأضاف الحوثي في كلمة له إن "جماعته تملك ترسانة حربية متطورة لا تمتلكها الكثير من الدول تعتمد على القوة الصاروخية"، مبينًا أن جماعته "تمتلك مستوى متقدما على مستوى الطيران المسير والقوة البحرية وتشكيل وتطوير القوة البرية وإنتاج متطلباتها".