أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم السبت، أن مشاركتها في محادثات جنيف، تأتي تعبيرًا عن رغبة صادقة في وقف الحرب، ورفع المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوداني.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان على منصة "إكس"، إن وفدها المتواجد في جنيف برئاسة العميد الركن عمر حمدان، أجرى مساء أمس الجمعة، لقاءين منفصلين مع وفدي الاتحاد الأفريقي والمملكة العربية السعودية، بحث خلالهما عددًا من القضايا والموضوعات التي تتصل بتطورات الأوضاع في السودان، وسبل تحقيق السلام والاستقرار.

وأعرب وفد قوات الدعم السريع خلال لقائه وفد الاتحاد الأفريقي برئاسة رئيس الآلية رفيعة المستوى، محمد بن شمباس، عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام في السودان، وفق البيان.

وأشار إلى عدم استجابة الطرف الآخر (الجيش السوداني)، للدخول في المفاوضات لوقف الحرب، وإصراره على مواصلة القتال رغم خسارته في الميدان، بسبب تعدد مراكز اتخاذ القرار، وتحكم النظام القديم بمفاصل القوات المسلحة وتسخيرها لخدمة أجندته.

كما أعرب وفد قوات الدعم السريع خلال لقائه وفد المملكة العربية السعودية، برئاسة السفير علي بن جعفر، عن تقديره للجهود التي تبذلها السعودية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان، لا سيما رعايتها لجولتي التفاوض في منبر جدة، الذي أسس إلى مفاوضات جنيف الحالية، إلى جانب الدعم السخي الذي قدمته المملكة للمتأثرين من الحرب في السودان، عبر مركز الملك سلمان.

وجدد وفد الدعم السريع التزامه بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في جميع أنحاء البلاد.