اتهم مسؤول إيراني، بأن مفاوضات الدوحة حول وقف إطلاق النار في غزة، "تشتري الوقت لتأخير رد طهران على إسرائيل التي انتهكت سيادتها".

وقال رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، محمد حسين سلطاني فرد، اليوم السبت، إن نتيجة مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة تعني أنهم "يشترون الوقت لتأخير رد إيران المشروع على انتهاك سيادتها".

وأضاف سلطاني فرد في حديث لوكالة أنباء "جوان" الإيرانية، "كما كان متوقعًا، لم تسفر مفاوضات الدوحة عن أي نتائج، وتم إحالة مواصلة الحوار في مصر".

وأردف، "إذا قبل نتنياهو وقف إطلاق النار في هذه الظروف المتعادلة، فعليه أن يقول وداعًا للسلطة".

وتوقفت مفاوضات الدوحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس حتى الأسبوع المقبل، في وضع يعلق فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن آمالًا كبيرة على نجاحها.

وأعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر في بيان مشترك أنهم يأملون في تقليص الفجوات المتبقية إلى الحد الذي يمكنهم من تحقيق التنفيذ السريع لاتفاق السلام، بناءً على مقترح واشنطن الجديد والنقاط المشتركة في مطالب الجانبين.

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وجاءت هذه المفاوضات في ظل توتر غير مسبوق بين إيران وحلفائها من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، حيث تتوعّد طهران برد حاسم وقوي ضد تل أبيب على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران في 31 من يوليو/ تموز الماضي.