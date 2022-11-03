الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيًّا طعن 3 شرطيين قرب "الأقصى"

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، مقتل فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن قرب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن إصابة 3 من عناصرها بجراح متفاوتة، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "فلسطينيًّا قام بتنفيذ عملية طعن أدت لإصابة 3 من عناصر الشرطة الإسرائيلية بجروح ما بين الطفيفة والمتوسطة"، مشيرة إلى أن رجال الشرطة أطلقوا عليه النار وقاموا بقتله.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن "شرطيين اثنين أصيبا بجروح جراء عملية الطعن، في حين أصيب الشرطي الثالث جراء إطلاق النار من قبل زملائه على منفذ العملية".

وأشارت إلى أن "منفذ العملية وصل إلى منطقة قريبة من المسجد الأقصى من جهة باب العامود"، لافتة إلى أنه أثار شكوك عناصر الشرطة الإسرائيلية؛ ما دفعهم لإيقافه للفحص الأمني.

ووفق الصحيفة العبرية، فإن "منفذ العملية استغل توقيفه للتفتيش واستل سكينًا وأقدم على تنفيذ عملية الطعن؛ ما دفع عناصر الشرطة لإطلاق النار عليه وإصابته بشكل مباشر".

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، مقاطع فيديو تظهر حالة الاستنفار لقوات الشرطة الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى عقب عملية الطعن.

وفي السياق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن الشاب عامر حسام بدر حلبية "20 عامًا" من بلدة أبو ديس، استشهد إثر إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص عليه في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأوضحت "وفا"، أن "قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب حلبية، قرب باب المجلس بالبلدة القديمة، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق متأثرًا بإصابته"، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية أغلقت جميع مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى.