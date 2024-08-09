توعّد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ميليشيا "حزب الله" ولبنان بمصير مشابه لما حل بمدينة خان يونس في غزة من دمار جراء القصف الإسرائيلي.

ونشر الوزير اليميني المتطرف سموتريتش، مقطع فيديو، يزعم أنه صُوّر في مدينة خان يونس، يظهر حجم الدمار الكبير الذي حل بالمكان.

وأرفق الوزير الإسرائيلي، الفيديو الذي نشره على حسابه بمنصة "إكس"، بتدوينة قال فيها: "حماس جابت على سكان غزة دمار وخراب. من الأفضل أن يشاهدوا في لبنان هذا الفيديو جيدًا".

ويظهر الفيديو موجة نزوح للمئات بين ركام البنايات المدمرة بفعل القصف الإسرائيلي الذي طال مدينة خان يونس.

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ويأتي تحذير الوزير الإسرائيلي سموتريتش لميليشيا "حزب الله" مع تصاعد التوتر، في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، وتوقعات باتساع رقعة الحرب لتشمل لبنان.

وتشهد جبهة جنوبي لبنان مزيدا من التصعيد، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف بلدات وقرى الجنوب بغارات جوية وقصف مدفعي، فيما تستمر ميليشيا "حزب الله" بمهاجمة مراكز ومواقع تابعة للجيش الإسرائيلي.