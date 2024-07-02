"تشويش" يعرقل النقل البري والجوي في لبنان

تسبب "تشويش" بمشكلات للسائقين والطيارين في لبنان، الذين يستعينون بخرائط "جي بي أس"، في وقت توجه فيه الاتهامات لإسرائيل.

ومنذ بدء التصعيد على حدود لبنان الجنوبية بين إسرائيل وميليشيا حزب الله، يلحظ سكّان في بيروت بوتيرة متفاوتة اضطراباً في عمل الخرائط الإلكترونية على غرار "غوغل" المستخدم على نطاق واسع.

ونقلت "فرانس برس" شهادات حول أثر هذا التشويش، يؤكد أصحابها أن هذه المشكلات دفعت سائقي سيارات الأجرة في لبنان إلى تجاهل الخريطة الإلكترونية التي لم تعد تُظهر المواقع بدقّة، والاستعانة بالاتصال مباشرةً بالزبون لمعرفة مكانه.

أحد السائقين في بيروت قال إنه فوجئ بأن موقعه على الخريطة يُظهره في منطقة رفح الفلسطينية، في حين وجدت صحافية "فرانس برس" نفسها على الخريطة في مطار بيروت، بينما كانت في مدينة لارنكا؛ ما يؤكد أن المشكلة تمتد حتى قبرص.

ومع تأثير المشكلة على الملاحة الجوية أيضا، يلجأ طيارون إلى الاعتماد على أجهزة الملاحة الأرضية، بدلا من استخدام نظام جي بي أس، وسط تخوفات من أثر أكبر للمشكلة مع استمرارها مستقبلًا.