نفت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، تراجعها عن الموافقة على اتفاق وقف إطلاق، واصفة تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير خارجيته أنطوني بلينكن في هذا الصدد بأنها "مضللة".

وقالت الحركة في بيان لها إن "تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي ادعى فيها أن الحركة تتراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ادعاءات مضلّلة، ولا تعكس حقيقة موقف الحركة".

وقال بايدن سابقًا، الثلاثاء، إن "حركة حماس تتراجع عن خطة الاتفاق المطروحة مع إسرائيل، وإن التسوية المقترحة ما زالت مطروحة، ولكن لا يمكن التكهن بأي شيء"، في حين عدَّ بلينكن المفاوضات الحالية بأنها "آخر فرصة" للتوصل لاتفاق.

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وأضافت حماس في بيانها أن "هذه التصريحات تأتي في إطار الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال، والشراكة الكاملة في العدوان وحرب الإبادة على المدنيين العزل في غزة".

وتابعت الحركة "نعدُّ هذه التصريحات ضوءًا أخضرَ أمريكيًّا متجدّدًا، لحكومة المتطرفين (في إسرائيل)، لارتكاب مزيد من الجرائم بحقّ المدنيين العزّل".

وقالت الحركة إن "ما عُرِض أخيرًا على الحركة، يشكل انقلابًا على ما وصلت إليه الأطراف في الثاني من يوليو/ تموز الماضي، والمرتكز على إعلان بايدن نفسه في مايو/ أيار، وقرار مجلس الأمن رقم 2735".

وأضاف البيان: "يعلم الإخوة الوسطاء في قطر ومصر أن الحركة تعاملت بإيجابية في كل جولات المفاوضات السابقة، وأن نتنياهو كان دائما من يعرقل الوصول لاتفاق".

وجددت الحركة التأكيد على التزامها بما وافقت عليه مع الوسطاء في 2 يوليو الماضي، داعية الوسطاء "لتحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بقبوله"، وفق بيان حماس.