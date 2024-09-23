"ضربات الإثنين".. إسرائيل تعلن قتل "عدد كبير" من عناصر حزب الله

قال الجيش الإسرائيلي إن "عددا كبيرا" من عناصر حزب الله قتلوا الإثنين في ضربات استهدفت التنظيم في لبنان.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط أكثر من 492 قتيلًا في هذه الضربات، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري خلال إحاطة صحافية إن "بين القتلى عددًا كبيرًا من إرهابيي حزب الله كانوا في جوار الأسلحة التي استهدفناها"، من دون أن يدلي بأرقام محددة.

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وشنت إسرائيل، الإثنين، غارات جوية كثيفة وغير مسبوقة منذ بدء التصعيد الأخير مع حزب الله منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.