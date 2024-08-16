قال مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، إن الوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة اختتموا يوماً "بنّاء" من المناقشات بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة، الخميس.

وبعد إعلان تمديد المفاوضات يوماً آخر، من المقرر أن يجتمع المفاوضون في العاصمة القطرية الدوحة مجدداً، الجمعة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وفق "رويترز".

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي مطلع على المناقشات في الدوحة، رفض الكشف عن هويته، قوله إن محادثات الخميس كانت "بنّاءة".

ويأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل مهاجمة أهداف في القطاع الفلسطيني، وقال مسؤولون في القطاع الطبي بغزة، الخميس، إن عدد القتلى هناك تجاوز 40 ألفًا بعد أكثر من 10 أشهر من القتال.

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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة جون كيربي للصحفيين في البيت الأبيض: "هذا عمل حيوي. يمكن التغلب على العقبات المتبقية، وعلينا إتمام هذه العملية".

ولم ينضم مسؤولون من "حماس" إلى محادثات الخميس. وقال المسؤول لـ"رويترز" إن الوسطاء يعتزمون التشاور مع فريق حماس التفاوضي بالدوحة بعد الاجتماع.

وقال مسؤولون بقطاع الدفاع إن الوفد الإسرائيلي يضم رئيس المخابرات دافيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومنسق ملف الرهائن في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون.

ويمثل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز، ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط بريت ماكجورك، واشنطن في المحادثات التي دعا إليها رئيس الوزراء القطري، كما يشارك عباس كامل رئيس المخابرات المصرية في محادثات الدوحة.

وقال مصدر في فريق التفاوض الإسرائيلي، الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سمح بقدر كبير من التصرف في التعامل مع بعض نقاط الخلاف الجوهرية.

وتتضمن نقاط الخلاف وجود القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، والترتيب الزمني لإطلاق سراح الرهائن، والقيود المفروضة على الوصول إلى شمال قطاع غزة.

وفي الفترة التي سبقت محادثات الخميس، أبلغت حماس، التي ترفض أي تدخل أمريكي أو إسرائيلي في سيناريوهات "اليوم التالي" للحرب في غزة، الوسطاء أنه إذا قدمت إسرائيل مقترحًا "جادًا" يتماشى مع مقترحات الحركة السابقة، فإنها ستواصل المشاركة في المفاوضات.

ونقلت "رويترز" عن سامي أبو زهري، أحد أبرز قادة حماس، الخميس، قوله إن الحركة ملتزمة بعملية التفاوض، وحث الوسطاء على ضمان التزام إسرائيل بالمقترح الذي وافقت عليه حماس في أوائل يوليو/ تموز، والذي قال إنه سينهي الحرب ويتضمن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.