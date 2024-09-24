إيران تتوسط في "محادثات سرية" لإرسال صواريخ روسية للحوثيين

نقلت وكالة "رويترز" عن "مصادر غربية وإقليمية" أن إيران "تتوسط في محادثات سرية" جارية بين روسيا وميليشيا الحوثي اليمنية لنقل صواريخ مضادة للسفن إلى الجماعة المسلحة، وهو تطور يسلط الضوء على العلاقات المتنامية بين طهران وموسكو. حسب الوكالة.

وحسب الوكالة فإن 7 مصادر ذكرت أن روسيا لم تقرر بعد نقل صواريخ "ياخونت"، المعروفة أيضا باسم بي-800 أونيكس.

وأشارت الوكالة إلى أن امتلاك تلك الصواريخ يسمح للحوثيين بضرب السفن التجارية في البحر الأحمر بدقة أكبر وزيادة التهديد للسفن الحربية الأمريكية والأوروبية التي تدافع عن السفن التجارية.