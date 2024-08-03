وصفت مصر التطورات التي تشهدها المنطقة بأنها "غير مسبوقة، وعلى قدر كبير من الخطورة"، وقالت إنها "تُنذر بتوسيع رقعة الصراع بشكل يُهدد استقرار دول المنطقة ومصالح شعوبها".

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره الإيراني المُكلف علي باقري كني.

وقال عبد العاطي إنه يتعين على جميع الأطراف التحلي "بالهدوء وضبط النفس للحيلولة دون خروج الأوضاع عن السيطرة".

وقالت الخارجية المصرية إن الاتصال يأتي في إطار الاتصالات التي تجريها مصر مع جميع الأطراف المعنية بهدف احتواء التصعيد القائم وتخفيف حدة التوتر الذي يشهده الإقليم.

وقالت الوزارة إن عبد العاطي جدد التأكيد على الموقف المصري الداعي إلى وقف الحرب على قطاع غزة "باعتبارها السبب الرئيس لزيادة حدة التوتر والمواجهة في الإقليم، مؤكداً على موقف مصر الرافض للسياسات التصعيدية الإسرائيلية، وسياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول، مشيراً إلى أن تلك السياسات لن تصب في مصلحة أي من الأطراف، ولن تؤدي إلا لتأجيج الصراع على النحو الذي يصعُب معه احتواء الأزمة".