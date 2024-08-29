ميليشيا عراقية تستهدف محطة كهرباء في حيفا بإسرائيل

أعلنت ميليشيا عراقية تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف محطة كهرباء "ألون تافور" الصناعية في مدينة حيفا شمالي إسرائيل بطائرات مسيرة.

وقالت الميليشيا في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، صباح اليوم الخميس، محطة كهرباء "ألون تافور" الصناعية في حيفا بالأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".

أخبار ذات علاقة انفجارات في حيفا.. ومسيرات تحلق فوق نهاريا وعكا

وأضافت أن الاستهداف يأتي "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ". بحسب البيان.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، شنت الفصائل العراقية عدة هجمات ضد قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في البلاد خلال الأشهر الماضية. وأطلقت أيضًا بعض الصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل، إلا أنها لم تؤدِّ إلى آثار تذكر.