60 يوما على معارك السودان.. الخلاف يتسع بين الجنرالين

تدخل المعارك بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، التي تفجرت في منتصف نيسان/أبريل الماضي، يومها الـ "60" دون أفق سياسي أو تسويات لحل الأزمة المتصاعدة بين "الجنرالين المتقاتلين"، فيما تتواصل معاناة المدنيين في العاصمة الخرطوم ومدينة "أم درمان" وإقليم دارفور، المناطق التي تشهد أشد المواجهات بين الجانبين.

ومنذ بدء النزاع السوداني بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو، أبرم الجانبان أكثر من "هدنة" سرعان ما كان يتم خرقها، والرجوع لـ"لغة الرصاص"، وكان آخرها اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بوساطة "سعودية-أمريكية"، لمدة يوم واحد، ولأغراض إنسانية بحتة، وانتهى مساء يوم الأحد الماضي.