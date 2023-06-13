60 يوما على معارك السودان.. الخلاف يتسع بين الجنرالين
تدخل المعارك بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، التي تفجرت في منتصف نيسان/أبريل الماضي، يومها الـ "60" دون أفق سياسي أو تسويات لحل الأزمة المتصاعدة بين "الجنرالين المتقاتلين"، فيما تتواصل معاناة المدنيين في العاصمة الخرطوم ومدينة "أم درمان" وإقليم دارفور، المناطق التي تشهد أشد المواجهات بين الجانبين.
ومنذ بدء النزاع السوداني بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو، أبرم الجانبان أكثر من "هدنة" سرعان ما كان يتم خرقها، والرجوع لـ"لغة الرصاص"، وكان آخرها اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بوساطة "سعودية-أمريكية"، لمدة يوم واحد، ولأغراض إنسانية بحتة، وانتهى مساء يوم الأحد الماضي.
يأتي ذلك، فيما تواصل المنظمات الإنسانية الدولية تحذيراتها الجدية من خطورة الوضع الإنساني، خصوصا في العاصمة و"دارفور"، حيث باتت ثلاثة أرباع المستشفيات خارج الخدمات، وتخشى تلك المنظمات أن تتفاقم الأزمة الإنسانية مع اقتراب موسم الأمطار الذي يهدد بانتشار مرض "الملاريا"، إضافة لانعدام الأمن الغذائي. فحسب الأمم المتحدة، بات 25 مليون سوداني بحاجة للمساعدة الإنسانية والحماية من القتال.
وتعاني العاصمة الخرطوم التي يقطنها أكثر من 5 ملايين نسمة، من نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية وانقطاع للتيار الكهربائي وتراجع واضح في الخدمات الأساسية، حيث تركها مئات الآلاف من سكانها منذ بدء القتال، وما زال الآلاف يسعون للمغادرة صوب الأماكن الآمنة.
وشهدت المدن السودانية الرئيسية اليوم الثلاثاء، "هدوءا حذرا" في جبهات القتال، رافقه تحليق متواصل للطائرات المسيرة في سماء العاصمة الخرطوم و"أم درمان"، وذلك بعد سماع دوي عدة انفجارات، في "الخرطوم بحري" و"أم درمان" ليل الاثنين الثلاثاء، وفق وسائل إعلام سودانية.
بلا تسويات .. بلا حلول
وفيما تبعد المسافة بين "الجنرالين المتقاتلين" حذر وسطاء أمريكيون وسعوديون من وقف جهود الوساطة لحل النزاع الذي يتفاقم وتتزايد معه معاناة المدنيين. وتعهد الرئيس الكيني وليام روتو، بترتيب لقاء يجمع بين الجنرالين المتحاربين في السودان في مسعى لإنهاء الأزمة، وفق ما أعلنت الرئاسة الكينية.
وقال روتو، من جيبوتي، إن "كينيا تلتزم بجمع (الجنرالين) السودانيين في لقاء وجها لوجه لإيجاد حل دائم للأزمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سنبدأ عملية حوار شامل، كما سيتم إنشاء ممر إنساني في غضون أسبوعين لإيصال المساعدات".
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على "الجنرالين المتحاربين" بعد انهيار محاولة للتوصل إلى هدنة نهاية أيار/مايو.
وإلى جانب الجهود الأمريكية والسعودية، دعا الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد" لإجراء مفاوضات سريعة بوساطة رئيس جنوب السودان سلفا كير، الذي يسعى بدوره لتقريب المسافة بين المتقاتلين في السودان.
وتتجه الأنظار نحو اللجنة الرباعية التي تضم إثيوبيا والصومال وجنوب السودان، وتترأسها كينيا، ويرتقب أن تطلق سلسلة من الاجتماعات التي ستدوم ما يقارب 10 أيام، بغية حل الأزمة السودانية.
واليوم الثلاثاء، أفادت مصادر في مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بأن رئيسه البرهان، لم يوافق على مقترحات للوسطاء الأفارقة بشأن عقد لقاء مع دقلو.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، قوله إن "ما يحدث في البلاد تمرد وليس حربا أهلية"، مؤكدا أن الحكومة السودانية تسعى لمعالجته.
وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات الدعم السريع دعمه الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة، برئاسة فولكر بيرتس، الذي يرفض الجيش السوداني التعامل معه.