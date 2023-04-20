السودان..قتال مستمر واتهامات متبادلة بخرق "الهدنة"

من جهته، أعلن موقع "أخبار السودان" أن "معارك عنيفة تدور حاليا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شرق السوق الرئيسي لمدينة الفاشر غربي السودان، وفي مدينة أم درمان".

ونقلت نقلت قناة "الحدث" الإخبارية عن نقابة أطباء السودان، أن عدد الضحايا المدنيين منذ بداية الاشتباكات في السودان أرتفع إلى 198 وفاة و1207 إصابات.