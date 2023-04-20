السودان..قتال مستمر واتهامات متبادلة بخرق "الهدنة"
تبادلت الأطراف السودانية المتنازعة الاتهامات بخرق "هدنة وقف إطلاق النار" بينما تواصلت المواجهات بين الطرفين صباح اليوم الخميس.
ودوت الانفجارات في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم، وخاصة حول مقر الجيش والقصر الجمهوري، وفق مواقع اخبارية محلية.
وقال موقع "السودان اليوم" الاخباري، إن "ألسنة اللهب تصاعدت في محيط القيادة العامة بالخرطوم بعد سماع دوي انفجارات قذائف وتبادل لإطلاق النار بالرشاشات في محيط المنطقة".
ارتفاع عدد الضحايا المدنيين منذ بداية الاشتباكات في السودان لـ 198 وفاة
نقابة أطباء السودان
من جهته، أعلن موقع "أخبار السودان" أن "معارك عنيفة تدور حاليا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شرق السوق الرئيسي لمدينة الفاشر غربي السودان، وفي مدينة أم درمان".
ونقلت نقلت قناة "الحدث" الإخبارية عن نقابة أطباء السودان، أن عدد الضحايا المدنيين منذ بداية الاشتباكات في السودان أرتفع إلى 198 وفاة و1207 إصابات.