قال الدبلوماسي الأمريكي السابق ريتشارد هاس، إن الشرق الأوسط وصل إلى نقطة أصبح فيها من الصعب أو المستحيل التمييز بين الفعل ورد الفعل، وفقًا لصحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن الدبلوماسي الأمريكي، أنه بعد أشهر من الاشتباكات العسكرية على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، جاء "هجوم طائش" شنه حزب الله على قرية في مرتفعات الجولان الأسبوع الماضي، حيث ردت إسرائيل بغارة جوية أسفرت عن مقتل أحد كبار قادة حزب الله، ثم جاء اغتيال إسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحركة حماس، في إيران، وقبل أيام قليلة كان هناك أيضًا تبادل للهجمات العسكرية بين إسرائيل والحوثيين، وهي منظمة ثالثة تدعمها إيران.

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وأوضح هاس أن السؤال الحاسم الآن هو: ما الذي تستطيع الولايات المتحدة أن تفعله لكبح جماح الأمور؟ فبالرغم من كل قوتها، فإن النفوذ الأمريكي محدود بلا أدنى شك، ولكن المحدودية لا تعني انعدام الوجود.

تركيز واشنطن على أربعة أمور:

أولا: لا ينبغي لإدارة بايدن أن تتراجع عن دعوات وقف إطلاق النار في غزة. تفتقر إسرائيل بشكل متزايد إلى مبرر عسكري لمواصلة الحرب. لديها أيضًا حافز متجدد لإعادة تركيز قواتها ومعداتها على جبهات أخرى، وهناك ضغوط محلية كبيرة لإطلاق سراح رهائنها.

ثانيًا: يتعين على الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل لتظل منفتحة على نهج دبلوماسي للتعامل مع الوضع في جنوب لبنان. من الصعب أن نرى كيف أن الحرب مع حزب الله من شأنها أن تجعل إسرائيل في وضع أفضل؛ نظرًا لأكثر من 100 ألف صاروخ في ترسانة ميليشيا "حزب الله"، وهي صواريخ قادرة على الوصول إلى المراكز السكانية الإسرائيلية، وإلحاق الضرر الشديد باقتصادها الذي في الأساس تعرض للضعف.

ثالثاً: من المحتم أن ترد إيران على الإذلال الذي تمثله عملية اغتيال هنية على أراضيها بعد ساعات قليلة من لقائه بالرئيس الإيراني الجديد وزعيمها الأعلى. ومن المنطقي أن تضغط الولايات المتحدة على الصين لتشجيع إيران على الرد بشكل محدود. ثم، كما حدث في أبريل/نيسان، قد تدعو الولايات المتحدة إلى رد محدود من جانب إسرائيل.

رابعاً: لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتخلى عن الهدف الأكبر والأطول أمداً المتمثل في إيجاد بديل سياسي لحماس ــ بديل على استعداد لمعالجة الأهداف السياسية الفلسطينية المعقولة والعيش في سلام مع إسرائيل، كما تظل المملكة العربية السعودية شريكاً طبيعيًّا هنا، ومن الممكن أن يخلف استعدادها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل تأثيراً حقيقيًّا على النقاش السياسي الإسرائيلي.

وأشار هاس إلى أن هناك أيضاً أمراً آخر ينبغي للولايات المتحدة أن تقاومه، فهناك من يزعمون أن واشنطن لا بد أن تقطع إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، ومن المؤكد أن هناك حجة قوية لصالح حرمان إسرائيل من الذخائر الانتقائية التي تتسبب في وقوع خسائر بشرية واسعة النطاق بين المدنيين في غزة.

وأضاف الدبلوماسي السابق أن هناك احتمالاً أن يؤدي تزويد إسرائيل بالأسلحة إلى زيادة نفوذ الولايات المتحدة على كيفية استخدامها. كانت إدارة بايدن مترددة في اتباع هذا المسار أثناء أزمة غزة، وغضت الطرف إلى حد كبير عندما اتخذت إسرائيل إجراءات تتعارض مع مصالح أمريكا.