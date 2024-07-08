بزشكيان يؤكد استمرار دعم إيران لـ"حزب الله"

أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، مساء اليوم الاثنين، أن حكومته ستواصل دعم ميليشيا "حزب الله" اللبنانية التي يتزعمها حسن نصر الله.

وقال بزشكيان في رسالة بعثها إلى أمين عام حزب الله، حسن نصر الله: "دعم المقاومة سيستمر وبقوة، وإيران كانت وستبقى داعمة لكل المقاومة في المنطقة بوجه الكيان الصهيوني (إسرائيل)"، على حد تعبيره.

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وأضاف "أنا على ثقة أن حركات المقاومة في المنطقة لن تسمح لهذا الكيان بمواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني".

ونوه إلى أن "دعم المقاومة متجذر في السياسات الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتوجيهات المرشد الحالي علي خامنئي مثل مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني، وسوف يستمر هذا الدعم بقوة".

وكان حسن نصر الله قد بعث برسالة تهنئة إلى بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية ضمن الجولة الثانية التي جرت يوم الجمعة الماضي.

وقال نصر الله في رسالته مخاطبًا بزشكيان "سنواصل الطريق معكم حتى تحقيق النصر النهائي".