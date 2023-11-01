البرهان يعزل 5 وزراء من الحكومة السودانية

أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم الأربعاء، إقالة 5 وزراء بمن فيهم وزير الطاقة والنفط، في وقت تشهد فيه البلاد اشتباكات دامية بين الجيش الحكومي وقوات "الدعم السريع".

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن "رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أصدر قرارًا، اليوم، بإنهاء تكليف عدد من الوزراء من مهامهم، وهم: وزير الطاقة والنفط محمد عبدالله محمود، ووزيرة التجارة والتموين آمال صالح سعد، ووزير النقل هشام أحمد علي أبوزيد، ووزيرة العمل والإصلاح الإداري سعاد الطيب حسن".

وأشارت الوكالة إلى أن "البرهان أصدر قرارًا أيضًا بإعفاء وزير الثروة الحيوانية الحافظ إبراهيم عبد النبي من منصبه، وطالب القرار أطراف سلام جوبا بترشيح البديل".

وتضمن القرار تكليف محيي الدين نعيم محمد سعيد بمهام وزارة الطاقة والتعدين، والفاتح عبدالله يوسف بمهام وزارة التجارة والتموين، كما كلَّف المهندس أبوبكر أبو القاسم عبدالله بمهام وزارة النقل، وكلَّف أحمد علي عبدالرحمن بمهام وزارة العمل والإصلاح الإداري.