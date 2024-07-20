قالت ثلاثة مصادر أمنية إن ضربات إسرائيلية استهدفت مستودعات ذخيرة تابعة لميليشيا حزب الله في جنوب لبنان.

وأشارت المصادر إلى جانب شهود، إلى أن الضربات الإسرائيلية على مستودعات الذخيرة تسببت في انفجارات كبيرة.

فيما أغار الطيران الإسرائيلي على محيط بلدتي عدلون والشهابية جنوبي لبنان.

وتأتي الضربة عقب رشقة صواريخ كبيرة أطلقتها ميليشيا حزب الله، تجاه شمال إسرائيل والجولان.

كما يأتي هذا التطور، بعد ساعات من تنفيذ إسرائيل سلسلة غارات استهدفت ميناء الحديدة اليمني القابع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.

وشاركت حوالى 20 مقاتلة إسرائيلية مساء السبت في سلسلة غارات استهدفت منشآت تكرير ومخازن للوقود في ميناء الحديدة، إضافة إلى موقع رئيس لتوليد وتوزيع الكهرباء ومكاتب تابعة لشركة النفط.

وحذرت ميليشيا حزب الله، السبت من أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت الحوثيين في اليمن تشكل منعطفا خطيرا بعد أكثر من تسعة أشهر من التصعيد على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس.

وقال التنظيم المدعوم من إيران في بيان "إننا نعتقد أن الخطوة الحمقاء التي أقدم عليها العدو هي إيذان بمرحلة جديدة وخطيرة من المواجهة، بالغة الأهمية على مستوى المنطقة برمتها".

وأفاد بأنه "يقف إلى جانب الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وسيادته وموقفه الداعم لفلسطين".