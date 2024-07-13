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العالم العربي

10 قتلى بغارة إسرائيلية على مسجد غربي غزة (فيديو)

10 قتلى بغارة إسرائيلية على مسجد غربي غزة (فيديو)
قتلى جراء القصف الإسرائيليالمصدر: أ ف ب
وكالات
وكالات
13 يوليو 2024، 12:31 م

قُتل 10 فلسطينيين، وأصيب أكثر من 20 آخرين، بقصف إسرائيلي استهدف مسجدا في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي مدينة غزة.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني، لـ"الأناضول"، إن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في منطقة الشاطئ باستهداف المسجد الأبيض، ما أدى إلى استشهاد 10 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، معظمهم إصابات خطيرة".

وذكر بصل، في بيان سابق، أن "عددا من القذائف تساقطت بشكل كبير على مخيم الشاطئ، ما أسفر عن سقوط ضحايا".

وأشار شهود عيان إلى أن "قذائف سقطت على مصلى صغير أقيم على أنقاض المسجد الأبيض الذي دمرته إسرائيل غربي المخيم، وتسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى".

 

 

سبق ذلك ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجزرة في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 71 فلسطينيا وإصابة 289 آخرين، بينهم حالات خطرة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

غزةإسرائيلمجلس الأمن

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