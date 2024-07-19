استدعت الخارجية الأردنية السفير الهولندي في عمان، إلى مقر الوزارة، وذلك لنقل رسالة احتجاج "شديدة اللهجة" إلى حكومته إثر التصريحات التي أطلقها المتطرف الهولندي اليميني غيرت فيلدرز، ووصفتها عمان بأنها "تحريضية" وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي.

ووفق بيان للخارجية الأردنية فإن تصريحات المتطرف الهولندي "تتماهى والقرار المدان الصادر عن الكنيست الإسرائيلي أمس، والذي يستهدف إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف، في دولته المستقلة وذات السيادة على ترابه الوطني، وتعكس تصريحاته موقفاً عنصرياً يتوهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن".

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وذكر الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة أن السفير الهولندي تبلغ رسالة احتجاج لنقلها فورا إلى حكومته تتضمن المطالبة باتخاذ موقف واضح بإدانة تلك التصريحات التي تتناقض وعلاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين.

وقال السفير القضاة إن "التصريحات التحريضية التي أطلقها هذا البرلماني العنصري معدومة القيمة والأثر القانوني، وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتعكس ثقافة كراهية عنصرية يجب محاربتها".