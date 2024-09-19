صحيفة: واشنطن لا تتوقع اتفاقاً بين إسرائيل وحماس قبل انتهاء ولاية بايدن

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس، أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون حاليًا أنه من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن في يناير/كانون الثاني.

ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع "البنتاغون" دون تسميتهم، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت واشنطن في وقت سابق إنه تم التوصل إلى 90% من بنود الاتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، ولكن لا تزال هناك فجوات تتعلق بالوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر، وتفاصيل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.

أخبار ذات علاقة "توقفت بشكل خطير".. فريق بايدن لا يملك أي خطط حول مفاوضات غزة

وكشفت مصادر أمريكية، في وقت سابق، أن مستشاري الأمن القومي للرئيس جو بايدن ليس لديهم خطط وشيكة لتقديم اقتراح محدث بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة.

يأتي ذلك في أحدث مؤشر على أن محادثات إنهاء الصراع قد "توقفت بشكل خطير"، وفق شبكة "سي إن إن"، التي قالت إنه "خلال الأسابيع الأخيرة تم الانتهاء مما يسمى بـ"اقتراح الجسر" لعرضه على بايدن للموافقة عليه، قبل مشاركته مع الوسطاء الآخرين الأطراف في محادثات وقف إطلاق النار، مثل مصر وقطر.