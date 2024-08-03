عاد نجل الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح، إلى واجهة الأحداث مجددًا، بعد إزالة اسمه واسم والده الراحل، من قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالأفراد والكيانات، التي وضعا فيها قبل 11 عامًا، بتهمة "تهديد السلام والاستقرار في اليمن".

وقبل 6 أعوام من تقلّد والده منصب رئاسة "الجمهورية العربية اليمنية" شمالي اليمن في العام 1978، ولد أحمد علي في العاصمة صنعاء، ليصبح أكثر أبناء الرئيس الراحل صالح، حضورًا في المشهد اليمني، خلال العقد الأخير من مدة حكمه الممتدة على مدى 33 عامًا.

بين السياسة والعسكرية

بعد دراسته الأولية في صنعاء، غادر أحمد إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على شهادة البكالوريوس في علوم الإدارة والاقتصاد من الجامعة الأمريكية عام 1995، قبل أن يتحوّل ميوله التعليمي من المدني إلى الجانب العسكري، من خلال دراسته العلوم العسكرية التي نال فيها الماجستير عام 1999، من كلية القيادة والأركان في المملكة الأردنية الهاشمية، ثم نال شهادة "الحرب العليا" من الأكاديمية العسكرية العليا في اليمن العام 2006.

خاض الرجل تجربة قصيرة في المجال السياسي، حين ترشح للانتخابات البرلمانية عن الدائرة (11) في أمانة العاصمة صنعاء، والتي فاز فيها على نحو ساحق، ولكن ذلك لم يكن كافيًا لصنع قائد جديد بعيدًا عن صقل المؤسسة العسكرية، بِعدِّها "سُلّم الزعماء في اليمن"، فضلًا عن حاجة رئيس البلاد الملحّة إلى شخص يثق به، لتأمين تحركاته الداخلية في بادئ الأمر، ثم نظام حكمه لاحقًا.

في عام 1999، بدأ العميد الركن أحمد علي، في إنشاء القوات الخاصة التي تولى قيادتها تاليًا، وحظيت بتأهيل ودعم أمريكي مباشر، ثم قاد قوات الحرس الجمهوري اليمني، المكونة من نحو 17 لواءً، تشكّل العمود الفقري لنظام حكم والده، والتي امتازت بأفضلية نوعية في التدريب والعتاد من بين وحدات القوات المسلحة اليمنية كلها.

طموحات والده

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في البلاد في العام 2006، أعلن الرئيس صالح نيته عدم الترشح، قبل أن يتراجع لاحقًا، ولكن هذا الإعلان كان مدعاة لاتهامه من قبل المعارضة اليمنية، بتهيئة الظروف لتوريث نجله أحمد لخلافته، وهو ما نفاه صالح مرارًا، مع التأكيد على أن من حق نجله بوصفه مواطنًا الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

كان مشروع "التوريث" أحد مسببات اندلاع الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدها اليمن في العام 2011، والتي أطاحت لاحقًا بنظام الرئيس صالح.

وخلالها اتُهمت قوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجله أحمد، بممارسة انتهاكات إنسانية بحق المحتجين.

وعقب الإطاحة بنظام حكم والده في العام 2012، أقاله الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي من منصبه العسكري، وعينه سفيرًا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2013، في أثناء محاولته تفكيك ترسانة النظام السابق العسكرية عبر عملية هيكلة الجيش اليمني، التي دُمجت بموجبها قوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجل صالح، في مختلف تقسيمات الوحدات اليمنية المسلحة، وهو ما أكد موافقته عليها، إلا أنه رفض التخلي عن سيطرته على ألوية الصواريخ وتسليمها لوزارة الدفاع.

اتهامات بدعم الحوثيين

مع سيطرة ميليشيا الحوثي، على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/ أيلول من العام 2014، قدمت قوات الحرس الجمهوري دعمها للحوثيين الذين انقلبوا على الحكومة اليمنية، وشاركت كثير من وحداتها في عمليات القتال إلى جانب الميليشيا، وهو ما دفع مجلس الأمن الدولي، إلى فرض عقوبات على الرئيس الراحل صالح، ونجله أحمد، إلى جانب شخصيات قيادية حوثية، بتهمة "تهديد السلام والاستقرار" في البلد.

وبعد 3 أيام على انطلاق "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين والقوات الموالية لهم، أقاله الرئيس هادي من منصبه بوصفه سفيرًا لليمن في الإمارات التي بقي فيها بعيدًا عن أي ظهور عدة سنوات، إلى حين مقتل والده صالح على أيدي الحوثيين، ليظهر حينئذٍ في بيان منسوب إليه في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2017، مهددًا الحوثيين "بقيادة المعركة حتى طرد آخر حوثي من اليمن".

وإزاء حال التشظي التي باتت تهدد حزب المؤتمر الشعبي العام، الحاكم سابقًا، وانقسامه ما بين تأييد الحكومة الشرعية واستمرار جزئه الآخر في دعم الحوثيين، خاض العميد الركن أحمد صالح، معركة من نوع آخر في توحيد الحزب ولملمة شتاته، أملًا في المحافظة على تركة والده السياسية التي أسسها في العام 1982.

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تصحيح الموقف

وفي رسالته التي بعثتها إلى لجنة العقوبات الدولية، في مايو/ أيار المنصرم لتبرئة نفسه، أكد الرجل جنوحه إلى الخيار السلمي، رغم عديد الفرص التي أتيحت له منذ اللحظة الأولى من عمر الأزمة اليمنية، لاستخدام القوة والعنف لحسم الوضع، إذ تضمنت رسالته عبارة "مع امتلاكي لكل عناصر القوة والتأييد السياسي والشعبي والمبرر الأخلاقي حينئذٍ".

وكشف في رسالته الأخيرة، عن اتباعه المسارات والسبل المتاحة كلها، أملًا في تحقيق العدل والإنصاف، وإزالته ووالده الراحل عن قائمة العقوبات الدولية، التي قال إنها جاءت وفق اتهامات "باطلة وكيدية"، رغم انصياعه لقرارات الحكومة الشرعية وتأييده لها.

وعقب قرار إلغاء العقوبات الدولية، الأربعاء الماضي، شهدت بعض المناطق اليمنية في الساحل الغربي للبلاد، احتفالات شعبية أطلقت خلالها الألعاب النارية، وسط ابتهاج أعضاء الحزب وأنصاره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّرت قيادات عليا في المؤتمر الشعبي، عن أملها في أن يساعد ذلك "على تحقيق مزيد من وحدة الصف الوطني في مواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والأمن في اليمن".