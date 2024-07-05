وزير خارجية بريطانيا الجديد يدعو إلى وقف الحرب في غزة

دعم وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي "وقفًا فوريًا لإطلاق النار" في غزة، في أول موقف له بعد تعيينه الجمعة، تمامًا كما فعل سلفه.

وقال لامي الذي تولى حقيبة الخارجية بعد فوز العماليين في الانتخابات التشريعية الخميس، إنه "سيعمل (...) على دعم وقف فوري لإطلاق النار (في غزة) والإفراج عن الرهائن"، مضيفًا "سأبذل كل ما في وسعي على الصعيد الدبلوماسي لمساعدة (الرئيس الأمريكي) جو بايدن على التوصل إلى وقف لإطلاق النار"، بحسب "فرانس برس".

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يتوقع أن تسير سياسة حكومة حزب العمال البريطاني الجديدة على خطى المحافظين في ما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس.

ومُني حزب العمال بهزائم رمزية في الانتخابات أمام مرشحين ركزوا حملتهم على النزاع بين إسرائيل وحماس، وانتقدوا موقف كير ستارمر الذي اعتبروه مؤيدًا جدًا لإسرائيل، في إشارة إلى أن الموضوع سيظل حساسًا بالنسبة للحكومة المقبلة.

وخلف ديفيد لامي، البالغ من العمر 51 عامًا، المحافظ ديفيد كاميرون على رأس وزارة الخارجية.