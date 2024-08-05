توعّد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إسرائيل، بردّ "صارم وحاسم"، على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واستهداف علماء طهران النوويين، وقادتها في سوريا والعراق".

وقال سلامي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن "إسرائيل أخطأت في حساباتها، وإيران سترد، وعندما يحين الموعد، سيدركون أنهم أخطأوا في حساباتهم".

وأضاف:"إسرائيل تترقب ردنا، وبالطبع سيرون متى؟ وأين، وكيف سيتلقون الرد؟، والعدو يسعى إلى خلق الشك في أذهاننا، وهو طقس جديد للحرب، ونحن نعيش في قلب هذه المعركة".

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بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: إن "اغتيال إسماعيل هنية في طهران انتهاك للقانون الدولي"، مضيفًا: "على العالم أن يندد بالإرهاب، ويتخذ إجراءات لمحاسبة الكيان".

وأوضح كنعاني خلال مؤتمر صحفي: "نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أمننا الوطني وسيادتنا على أراضينا، ولا يحق لأحد أن يمنع إيران من حق الرد على من ارتكب انتهاكًا ضدها".

ونوّه، إلى أن "طهران لديها الحق في "تأديب"، الكيان الصهيوني وردعه وإيقاف جرائمه، واتخذنا الإجراءات الحقوقية والسياسية اللازمة، ونتوقع من مجلس الأمن موقفًا".

ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، "تواصلت عدة دول معنا تحت هذه الظروف المعقدة في منطقتنا، ونحن لا نسعى إلى زيادة التوتر بالمنطقة، ونمارس جهودنا الدبلوماسية لوقف الحرب في غزة".