"السوق السوداء" في غزة.. سلع بأضعاف أثمانها واتهامات لحماس بالتواطؤ

تثقل السوق السوداء، والتي تُباع فيها الاحتياجات الضرورية لسكان قطاع غزة، كاهل الغزيين الذين يضطرون لشراء تلك الاحتياجات بأضعاف أثمانها الطبيعية، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي.

وتباع أغلب الاحتياجات الأساسية للغزيين في تلك الأسواق غير الرسمية وبأسعار مرتفعة للغاية، عادة ما تكون أكبر من القدرة الشرائية للسكان والنازحين الذين يعانون من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.

ويتهم النازحون إلى وسط وجنوبي قطاع غزة حركة حماس، التي تعتبر الحاكم الفعلي للقطاع منذ عام 2007، بالتواطؤ مع تجار السوق السوداء وتسهيل عملياتهم التجارية، إلى جانب عجزها عن ضبط الأسواق وتثبيت الأسعار.