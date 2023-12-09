بعد شهرين من الحرب.. هل اعتمدت حماس استراتيجية استدراج إسرائيل؟
تباينت الآراء السياسية بشأن اعتماد حركة حماس "استراتيجية الاستدراج"، وذلك بعد أكثر من شهرين على بدء الحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة.
ويحاول الجيش الإسرائيلي، تنفيذ اجتياح بري لقطاع غزة، عبر محاور عدة، في الشمال والوسط والجنوب.
حرب غير تقليدية
ويرى الخبير العسكري المصري، اللواء محمد عبد الواحد، أن "الحرب التي تخوضها إسرائيل بغزة حرب غير تقليدية، ومختلفة عن الحروب السابقة مع حركة حماس".
وأوضح عبد الواحد لـ"إرم نيوز"، أن "الحرب الجارية بغزة حالياً لها خصوصيتها، خاصة وأن القطاع محاصر من البر والبحر والجو، وليس لدى حماس أي خطوط إمداد يمكن أن تساندها بالحرب ضد إسرائيل".
وأضاف: "حماس تفعل كل شيء بجهد ذاتي، وهي غير قادرة على استدراج الجيش الإسرائيلي الذي له السيطرة الفعلية على الأرض، كما أنه لا مقارنة بين القوتين. ما يحدث استدراج من حماس لبعض الآليات والقوات الخاصة وتنفيذ بعض المهام العسكرية".
وتابع عبد الواحد: "حماس تقوم فقط في هذه الحرب باستغلال الثغرات الموجودة لدى الجيش الإسرائيلي والتموضع الخاطئ لآلياته العسكرية لتنفيذ هجماتها وبناء الكمائن".
وحول قدرة حماس على الاستمرار، قال عبد الواحد: "من الصعوبة تقديم كم من الوقت يمكن للحركة الصمود والقتال ضد إسرائيل، خاصة وأن الحرب استمرت لأكثر من شهرين بسبب التقديرات الاستخباراتية والعسكرية الإسرائيلية الخاطئة".
واستكمل: "بتقديري بعد أكثر من 60 يوماً حماس بنفس الجاهزية التي كانت تتحدث بها منذ بداية الحرب ولديها القدرة على قصف البلدات والمدن الإسرائيلية، ولديها القدرة على المهاجمة ونصب الكمائن وعمليات التفخيخ بقدرة عالية جداً والتحرك بأريحية".
خبرة عسكرية
في المقابل يرى الخبير بالشأن العسكري، اللواء واصف عريقات، أن "حماس لديها القدرة والخبرة العسكرية لاستدراج جنود الجيش الإسرائيلي والاشتباك معهم من مسافة صفر، خاصة وأن الحرب تدور داخل غزة".
وأوضح عريقات لـ"إرم نيوز"، أن "كون الحرب داخل القطاع، وهي المنطقة التي لدى عناصر حماس خبرة كبيرة بها ويمكنهم القتال ضد الجيش الإسرائيلي فيها لأطول وقت ممكن؛ فهذا يمكن أن يعطيهم فرصة أكبر لاستدراج القوات الإسرائيلية".
وأضاف: "حماس ومنذ أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر تسعى لاستدراج الجيش الإسرائيلي للحرب البرية وهي ترى في عناصرها الأفضلية في هذه المواجهة، خاصة وأنهم تدربوا على حرب الشوارع ويتحركون عبر الأنفاق العسكرية".
وتابع: "المعرفة الجيدة لأرض المعركة والأنفاق التي لا تعلم إسرائيل عن مداخلها ومخارجها شيئا، ترجح كفة حماس بالمعركة البرية"، مستدركاً: "إلا أن التفوق العسكري الإسرائيلي من ناحية الجو يبقى عاملاً حاسماً بالحرب".
وأشار إلى أن "إسرائيل لا ترغب بالمواجهة المباشرة مع حماس وتدرك جيداً أن خسائرها في الحرب البرية أكبر بكثير مما يمكن توقعه، الأمر الذي يدفعها للتحرك بحذر وتدمير المناطق المستهدفة قبل الاجتياح البري"، وفق تقديره.
وزاد: "إسرائيل تدرك جيداً استراتيجية حماس لاستدراج قواتها نحو الأنفاق، وهو الأمر الذي تعمل على تجنبه"، مشيراً إلى أن الحرب الإسرائيلية شارفت على الانتهاء وأن جميع الأطراف معنية بالوقت الحالي بوقفها.