بعد شهرين من الحرب.. هل اعتمدت حماس استراتيجية استدراج إسرائيل؟

حرب غير تقليدية

ويرى الخبير العسكري المصري، اللواء محمد عبد الواحد، أن "الحرب التي تخوضها إسرائيل بغزة حرب غير تقليدية، ومختلفة عن الحروب السابقة مع حركة حماس".

وأوضح عبد الواحد لـ"إرم نيوز"، أن "الحرب الجارية بغزة حالياً لها خصوصيتها، خاصة وأن القطاع محاصر من البر والبحر والجو، وليس لدى حماس أي خطوط إمداد يمكن أن تساندها بالحرب ضد إسرائيل".

وأضاف: "حماس تفعل كل شيء بجهد ذاتي، وهي غير قادرة على استدراج الجيش الإسرائيلي الذي له السيطرة الفعلية على الأرض، كما أنه لا مقارنة بين القوتين. ما يحدث استدراج من حماس لبعض الآليات والقوات الخاصة وتنفيذ بعض المهام العسكرية".

وتابع عبد الواحد: "حماس تقوم فقط في هذه الحرب باستغلال الثغرات الموجودة لدى الجيش الإسرائيلي والتموضع الخاطئ لآلياته العسكرية لتنفيذ هجماتها وبناء الكمائن".

وحول قدرة حماس على الاستمرار، قال عبد الواحد: "من الصعوبة تقديم كم من الوقت يمكن للحركة الصمود والقتال ضد إسرائيل، خاصة وأن الحرب استمرت لأكثر من شهرين بسبب التقديرات الاستخباراتية والعسكرية الإسرائيلية الخاطئة".

واستكمل: "بتقديري بعد أكثر من 60 يوماً حماس بنفس الجاهزية التي كانت تتحدث بها منذ بداية الحرب ولديها القدرة على قصف البلدات والمدن الإسرائيلية، ولديها القدرة على المهاجمة ونصب الكمائن وعمليات التفخيخ بقدرة عالية جداً والتحرك بأريحية".