اتفاق على انتخاب رئيس للبرلمان العراقي الأسبوع المقبل

وأضاف أن "هناك رغبة سياسية حقيقية من أجل الإسراع بانتخاب رئيس البرلمان الجديد، بشكل توافقي، حتى لا تكون هناك خلافات سياسية تؤثر على العمل التشريعي والرقابي للمجلس".

من جهته، قال فارس الفارس القيادي في تحالف العزم، إحدى القوى السياسية السنية، لـ"إرم نيوز" "هناك إجماع سياسي على انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، وتم تحديد موعد أولي لعقد جلسة الانتخاب يوم السبت المقبل، رغم استمرار الخلافات بشأن المرشحين".

وبين الفارس أن "حسم انتخاب رئيس البرلمان الجديد، سيكون بيد النواب، وأي مرشح سيحصل على أعلى الأصوات في الجولة الأولى سيتم انتخابه بالجولة الثانية بالأغلبية المطلقة فهذا ما تم الاتفاق عليه ما بين الأطراف السياسية كافة خلال الساعات الماضية".

وأضاف أن "منصب رئيس البرلمان هو استحقاق للمكون السني، لكن يجب أن يكون للقوى السياسية الشيعية رأي في ذلك وتفاهمات معهم، لما يملكونه من أغلبية مقاعد البرلمان، ونحن على تواصل مستمرة معهم لغرض التفاهم قبل عقد الجلسة".