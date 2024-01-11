اتفاق على انتخاب رئيس للبرلمان العراقي الأسبوع المقبل
أكدت اطراف سياسية عراقية مختلفة وجود اتفاق سياسي فيما بينها على حسم انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي الجديد خلال الأسبوع المقبل، وسط استمرار الخلافات بشأن المرشحين لهذا المنصب.
وأخفق مجلس النواب العراقي خلال الشهرين الماضيين بعقد أي جلسة لانتخاب رئيس جديد له، بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني، لوسط مقاطعة أطراف سياسية مختلفة الجلسات.
وقال النائب عن كتلة بدر البرلمانية كريم المحمداوي، لـ"إرم نيوز"، إن "الاطراف السياسية التي تشكل الاغلبية في مجلس النواب العراقي، اتفقت على انتخاب رئيس المجلس الجديد خلال الأسبوع المقبل، وعدم تأجيل هذا الملف لفترة أطول".
ورجح المحمداوي "انتخاب رئيس البرلمان الجديد، يوم السبت أو الأحد المقبلين، والأيام المقبلة سوف تكون حاسمة من أجل الاتفاق على الأسماء المرشحة لهذا المنصب، فالخلافات مازالت مستمرة بشأن المرشحين".
وأضاف أن "هناك رغبة سياسية حقيقية من أجل الإسراع بانتخاب رئيس البرلمان الجديد، بشكل توافقي، حتى لا تكون هناك خلافات سياسية تؤثر على العمل التشريعي والرقابي للمجلس".
من جهته، قال فارس الفارس القيادي في تحالف العزم، إحدى القوى السياسية السنية، لـ"إرم نيوز" "هناك إجماع سياسي على انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، وتم تحديد موعد أولي لعقد جلسة الانتخاب يوم السبت المقبل، رغم استمرار الخلافات بشأن المرشحين".
وبين الفارس أن "حسم انتخاب رئيس البرلمان الجديد، سيكون بيد النواب، وأي مرشح سيحصل على أعلى الأصوات في الجولة الأولى سيتم انتخابه بالجولة الثانية بالأغلبية المطلقة فهذا ما تم الاتفاق عليه ما بين الأطراف السياسية كافة خلال الساعات الماضية".
وأضاف أن "منصب رئيس البرلمان هو استحقاق للمكون السني، لكن يجب أن يكون للقوى السياسية الشيعية رأي في ذلك وتفاهمات معهم، لما يملكونه من أغلبية مقاعد البرلمان، ونحن على تواصل مستمرة معهم لغرض التفاهم قبل عقد الجلسة".
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان رفعها أحد البرلمانيين واتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان، بهدف ممارسة ضغوط عليه، ومنذ ذلك الوقت اندلعت خلافات ما بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.
وبحسب المصادر السياسية، فإنّ أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس البرلمان العراقي هم: سالم العيساوي وشعلان الكريم وعبد الكريم عبطان وفلاح زيدان ومزاحم الخياط وزياد الجنابي، إضافة إلى يحيى المحمدي ومحمود المشهداني.