لتجنب الحوثيين.. سفينتان تُحولان مسارهما بعيدا في البحر الأحمر

أظهرت بيانات شحن وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن سفينتين تجاريتين حولتا مسارهما في البحر الأحمر وخليج عدن، وهما مرتبطتان بنفس الشركة التي استولت ميليشيا الحوثيين في اليمن على سفينة تابعة لها.

وقالت إسرائيل، أمس الأحد، إن ميليشيا الحوثيين استولت على سفينة شحن مملوكة لبريطانيا وتديرها اليابان في جنوب البحر الأحمر، ووصفت الحادث بأنه "عمل إرهابي إيراني" تترتب عليه عواقب على الأمن البحري الدولي.

وأكد الحوثيون أنهم استولوا على سفينة في تلك المنطقة، لكنهم وصفوها بأنها إسرائيلية.

وأكد كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، الاستيلاء على السفينة جالاكسي ليدر التي تديرها شركة نيبون يوسين، قائلا إن اليابان تناشد الحوثيين الإفراج عن السفينة، وتطلب مساعدة السلطات السعودية والعُمانية والإيرانية للعمل من أجل الإفراج السريع عن السفينة وطاقمها.