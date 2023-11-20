لتجنب الحوثيين.. سفينتان تُحولان مسارهما بعيدا في البحر الأحمر
أظهرت بيانات شحن وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن سفينتين تجاريتين حولتا مسارهما في البحر الأحمر وخليج عدن، وهما مرتبطتان بنفس الشركة التي استولت ميليشيا الحوثيين في اليمن على سفينة تابعة لها.
وقالت إسرائيل، أمس الأحد، إن ميليشيا الحوثيين استولت على سفينة شحن مملوكة لبريطانيا وتديرها اليابان في جنوب البحر الأحمر، ووصفت الحادث بأنه "عمل إرهابي إيراني" تترتب عليه عواقب على الأمن البحري الدولي.
وأكد الحوثيون أنهم استولوا على سفينة في تلك المنطقة، لكنهم وصفوها بأنها إسرائيلية.
وأكد كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، الاستيلاء على السفينة جالاكسي ليدر التي تديرها شركة نيبون يوسين، قائلا إن اليابان تناشد الحوثيين الإفراج عن السفينة، وتطلب مساعدة السلطات السعودية والعُمانية والإيرانية للعمل من أجل الإفراج السريع عن السفينة وطاقمها.
وقالت أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم، إن سفينتين أخريين مدرجتين أيضا على أنهما تحت إدارة شركة راي كار كاريارز، وهما السفينة جلوفيز ستار وهيرميس ليدر، حولتا مساري إبحارهما أمس الأحد.
وكانت السفينة هيرميس قد حددت مسارا للإبحار إلى الجنوب من ميناء نشطون في اليمن عندما حولت رحلتها.
وأضافت أمبري: "واصلت السفينة الإبحار عائدة من حيث أتت، ما أظهر وجهة جديدة على نظام تعقب السفن وهذه الوجهة هي هامبانتوتا في سريلانكا". ومضت قائلة: "تعرضت السفينة لتعطيل عمل لمدة أربعة أيام على الأقل، وأبحرت مسافة 1876 ميلا بحريا إضافيا".
وأظهرت بيانات تتبع السفن بالنظام الذي يشار إليه اختصارا (إيه.آي.إس)، اليوم، أن السفينة جلوفيز ستار انجرفت لعدة ساعات في البحر الأحمر قبل مواصلة رحلتها.
ولم ترد شركة جالاكسي ماريتايم، المدرجة في سجلات الشحن باعتبارها المالك المستفيد لجالاكسي ليدر، على الفور على طلب التعليق.
وقالت قيادة ميليشيا الحوثيين، الأسبوع الماضي، إن قواتها ستشن مزيدا من الهجمات على إسرائيل، وإنها قد تستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وقالت الإدارة البحرية الأمريكية، في تقرير استشاري، إن السفينة جالاكسي ليدر خُطفت على بعد نحو 50 ميلا غربي ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، مضيفة أنه يتعين على السفن "توخي الحذر عند عبور هذه المنطقة".
وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ: "لقد شهدنا بالأمس رقما قياسيا جديدا.. للمرة الأولى نرى إعلانا رسميا عن قراصنة يستولون على سفينة في أعالي البحار، وهو ما أعتقد أنه يشكل تهديدا كبيرا للقانون والنظام الدوليين".