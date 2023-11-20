بايدن: اتفاق إطلاق سراح الرهائن في غزة بات قريبا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، إنه يعتقد بأن التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة بات قريبا.

ويأتي تصريح بايدن بعد تصريحات أدلى بها السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ أمس، قال خلالها إن تل أبيب تأمل في الإفراج عن عدد كبير من الأسرى لدى حماس "في الأيام المقبلة"، فيما ذكر نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون فاينر، أن التوصل لاتفاق بشأن الرهائن أصبح أقرب من أي وقت مضى.

واحتجزت حماس نحو 240 رهينة خلال هجومها في السابع من الشهر الماضي، فيما تتجه الأنظار إلى إبرام اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية.

وسبق لحماس أن أفرجت عن 4 رهائن لأسباب إنسانية، بوساطة مصرية وقطرية.