أظهر استطلاع رأي نشرته هيئة البث العبرية الرسمية، الجمعة، أن 48% من الإسرائيليين يعتقدون أن تحقيق النصر المطلق في الحرب بقطاع غزة، "ليس هدفا واقعيا".

وقالت الهيئة إن الاستطلاع أُجْري الخميس عبر شبكة الإنترنت، بالتعاون مع معهد "القنطار" (غير حكومي)، على عينة تضم 605 رجال ونساء في سن 18 عاما فما فوق، بما في ذلك القطاع العربي، بحسب "الأناضول".

وبحسب الاستطلاع، فإن "48% من الإسرائيليين يعتقدون أنّ هدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحقيق النصر المطلق في قطاع غزة ليس واقعيا، فيما يعتقد 31% أنه واقعي، وقال 21% إنهم لا يعرفون".

وبحسب الاستطلاع ذاته، "أيد 49% من الإسرائيليين إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بالصيغة الحالية التي طرحها الوسطاء، ونشرت في عدة وسائل إعلام إسرائيلية"، فيما قال 30% إنهم يعارضونها، أما الباقون فقالوا إنهم لا يعرفون.

ويتضمن المخطط الذي تتحدث عنه الهيئة الرسمية،إطلاق سراح نحو 30 محتجزا إسرائيليا (نساء وبالغين وجرحى) مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، منهم 250 متهما بقتل إسرائيليين، ووقف إطلاق النار، والانسحاب التدريجي من القطاع ومحور فيلادلفيا، واحتمال العودة إلى القتال خلال نحو 40 يوما.

وقال 50% من المستطلعة آراؤهم إنّ "نتنياهو يتصرف وفقًا لدوافع واعتبارات سياسية، فيما رفض 30% منهم هذا الافتراض".

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وأظهر الاستطلاع أنّ 50% من أفراد العينة يرون ضرورة "إطلاق سراح جميع المحتجزين ووقف القتال حتى لو كان ذلك على حساب عدم هزيمة حماس"، فيما أجاب 27% بأن "الحرب يجب أن تستمر حتى على حساب بقاء المحتجزين في الأسر".

وعن أداء نتانياهو خلال الحرب الجارية في قطاع غزة، قال 58% من الإسرائيليين بأنه "ليس جيدا" أو "ليس جيدا إطلاقا" مقارنة بـ32% أجابوا بـ "جيد جدا" أو "جيد".